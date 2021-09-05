Yine CHP yine taciz! Şoke eden ses kaydı... Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’dan çaycıya iğrenç teklif

"EKMEK MÜCADELEMİ VERİYORUM"

Kayıtta kadının 'Ekmek mücadelesi veriyorum' demesine rağmen İl Başkanı Oğuz'un 'Çok hoşuma gidiyorsun' diyerek birlikte olmak istediği duyuluyor. Başkan ve çaycı kadın arasında geçen diyalogda birbirinden iğrenç cümleler sarf edilirken tacize uğrayan kadının 'Adınız çıkmış dokuza' ve 'Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler' sözleri daha önce de benzer olayların yaşandığını düşündürdü.