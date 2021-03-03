Son dakika: CHP’de ateş başa vurdu! 60’lık CHP’liye taciz davası

ATEŞİNİ ÖLÇTÜKTEN SONRA BANA…

Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, müşteki başından geçen olayı şöyle anlattı: "O gün meclis toplantısı vardı bende kapıda ateş ölçmek, maske vermek amacıyla görevlendirildim. Ben sanığın ateşini ölçtükten sonra ateşinin yüksek olduğunu tekrar ölçmem gerektiğini söylediğimde sanık bana, 'Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil' dedi. Ben bana cinsel anlamda bir söz söylediğini hissettim. Yaşı itibariyle insan konduramıyor ancak bir kadın olarak ben bu durumu hissettiğim için çok rahatsız oldum." Tanık olarak ifadesi alınan güvenlik görevlisi ise meclis üyesinin taciz içeren sözlere şahit olduğunu belirtti.

AKLIMI KAYBETMİŞ OLMAM LAZIM

Hakkında iddiaları reddeden CHP Kepez Meclis Üyesi C.T. de şunları kaydetti: "Ben 60 yaşındayım. Kendisine cinsel taciz içerikli bir söz söylemem için aklımı kaybetmiş olmam lazım. Belediyeye gittiğimde müşteki ateşimi ölçtükten sonra ateşimin yüksek çıktığını söylemesi üzerine ben kendisine 'Ateşimin yüksek çıkma nedenini ben size söyleyemem' dedim. Müştekinin benim söylediğimi yanlış anladığını düşünüyorum." 02 Ekim 2020'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, meclis üyesi C.T.'nin "cinsel taciz" suçunu işlediği belirtilerek, cezalandırılması istendi.

MİLLET HİZMETKAR DİYE SEÇİYOR AMA…

Skandala tepki gösteren AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, CHP'nin genlerinde taciz ve tecavüzün olduğunu belirterek, "Genel merkezinden vekillerine ve meclis üyelerine kadar gün geçmiyor ki böyle bir olay patlak vermesin. Halkımız bunların hepsini görüyor, anlıyor. Yaşananlar, ne dinimizde ne de ahlaki değerlerimizde yeri olmayan bir şey" dedi. Kepez'de yaşanan olayı kınadıklarını ifade eden Bayraktar, "Hele hele CHP'li meclis üyesinin yaş itibariyle kendisinden çok daha küçük bir hanımefendiye böyle bir davranışta bulunması hiç ahlaki değil" diye konuştu.

Bayraktar, şöyle konuştu: "Adaletten böyle yakışıksız bir olayın Kepez'de bir daha yaşanmaması adına yerini bulup doğru bir karar vermesini bekliyoruz. Bu millet, meclis üyelerini, milletvekillerini ve partileri bu millete hizmetkâr olsun diye seçer, bu milletin vatanını, bayrağını, dinini, namusunu korusun diye seçer. Allah namussuzları ıslah eylesin, namusluların da yardımcısı olsun diyelim."