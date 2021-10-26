İlham Aliyev’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle bir cevap verdi ki...

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'NİN ÖZ İRADESİNE DİKTE EDEMEZ"

Aliyev, açıklamasında "Hiç kimse Türkiye'nin öz iradesine dikte edemez. Türk halkının çıkarlarını gururunu koruyan lider buradadır. Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir. Recep Tayyip Erdoğan faktörü bütün Türk dünyası için en önemli faktörlerden biridir. Gelecek ay Azerbaycan Türk konseyinde başkanlığı Türkiye verecek. Türk devletleri arasındaki işbirliği ve kardeşlik daha da güçlenecektir. Bütün Türk dünyası için yeni imkanlar açılacaktır." ifadelerini kullandı.