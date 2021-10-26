İlham Aliyev’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle bir cevap verdi ki...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birinci Ağalı Köyü'nde ortak basın açıklaması yaptı. Aliyev, Başkan Erdoğan'ın büyükelçilerle ilgili restinden övgüyle bahsetti.
"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'NİN ÖZ İRADESİNE DİKTE EDEMEZ"
Aliyev, açıklamasında "Hiç kimse Türkiye'nin öz iradesine dikte edemez. Türk halkının çıkarlarını gururunu koruyan lider buradadır. Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir. Recep Tayyip Erdoğan faktörü bütün Türk dünyası için en önemli faktörlerden biridir. Gelecek ay Azerbaycan Türk konseyinde başkanlığı Türkiye verecek. Türk devletleri arasındaki işbirliği ve kardeşlik daha da güçlenecektir. Bütün Türk dünyası için yeni imkanlar açılacaktır." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatını verdiğini belirterek, 'Burası kabile devleti değil, burası anlı şanlı Türkiye. Ya Türkiye'yi anlayacaklar ya da burayı terk edecekler' demişti. Başkan Erdoğan'ın resti sonrası 10 büyükelçi geri adım atmak zorunda kalmıştı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanmıştı.
Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilikleri de resmi hesaplarından paylaşmış ya da retweet etmişti.Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a net mesaj: Sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade ortaya koyması gerekiyor Son dakika: Büyükelçilerin geri adımı sonrası ABD'den yeni açıklama! Türkiye ile iş birliği vurgusu Başkan Erdoğan'ın '10 büyükelçi' resti ile ilgili çarpıcı sözler: Son 48 saat ders olarak okutulur...