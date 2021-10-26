İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Öyle bir cevap verdi ki... | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan'ın büyükelçilerle ilgili restinden övgüyle bahseden Aliyev, "Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir." ifadelerini kullandı.