ÜNLÜ İŞ İNSANININ TORUNU ÇIKTI

Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

Pamukkale Şarapları Satış ve Pazarlama Direktörü Selda Tokat, yeğeninin ölüm haberini, sosyal medyadan şöyle paylaştı:

"Yeğenimi kaybettik. Yeğenimi sevgilisi boğazını keserek öldürdü. Çok üzgünüm. Dünya güzeli yeğenim 23 yaşındaydı. Yazacak gücüm yok. Bir gencecik Şebnem, bir gözü dönmüş canavar tarafından katledildi."

AK PARTİ'DEN ŞEBNEM ŞİRİN PAYLAŞIMI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin yüreğini yakan Şebnem Şirin cinayeti ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor.

Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor.

Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.