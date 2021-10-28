Denizli'deki Şebnem Şirin cinayetinde son dakika! Katil zanlısı Furkan Zıbıncı ile ilgili şoke eden gerçekler | CANLI YAYIN |
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Denizli'deki Şebnem Şirin cinayeti ile ilgili son dakika haberleri! Katil zanlısı Furkan Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp ve benzeri suçlardan 6 ayrı sabıkası olduğu ortaya çıktı. Denzili'de katil zanlısı Furkan Zıbıncı tarafında boğazı kesilerek vahşiçe katledildiği bildirilen Şebnem Şirin2in evinden canlı yayın...