Denizli'de kadın cinayeti dehşeti: Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek katledildi! Olay yerinden görüntüler...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25) erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Furkan Zıbıncı mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Kavgayı duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, evin salon kısmında kanlar içindeki Şirin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Şirin'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayın ardından otomobiliyle kaçan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli otomobilin plakasını tespit eden polis, Zıbıncı'yı Saltak Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.