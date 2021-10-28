Video Yaşam Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in katil zanlısı Furkan Zıbıncı yakalandı | Video
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in katil zanlısı Furkan Zıbıncı yakalandı | Video

Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in katil zanlısı Furkan Zıbıncı yakalandı | Video

28.10.2021 | 09:23

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Denizli’de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından apartta boğazından kesilerek öldürüldü. Olay yerinden kaçan katil zanlısı kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aynı apartta kalan 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın arasında sabah saatlerinde henüz belirlenmeyen neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Zıbıncı, Şirin'in boğazını kesere 20 ABG 989 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Şebnem Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarının gerçekleştirirken genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

EKİPLER KATİL ZANLISININ OTOMOBİLİYLE KAÇARKEN YAKALADI
Otomobiline binerek kaçan Zıbıncı için polis ekipler çevrede geniş çaplı araştırmalara başladı. Etrafı didik didik arayan ekipler Merkezefendi ilçesine bağlı Saltak Caddesi'nde zanlıyı otomobiliyle kaçarken yakaladı. Polis ekipler tarafından yakalanan zanlı sağlık kontörlü için götürüldüğü hastanede "Neden yaptınız?" Sorusunu yanıtsız bıraktı.

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