Video Yaşam Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Pazar yerleri ve sokaklar göle döndü
Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Pazar yerleri ve sokaklar göle döndü

Bursa’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Pazar yerleri ve sokaklar göle döndü

13 Ekim 2026 21:40

Bursa’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolların sular altında kaldığı kentte, yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

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