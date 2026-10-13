Esenyurt'ta ağızlıksız pitbull sokakta kediyi parçalamıştı: İşte sahibine kesilen ceza! | Video
13 Ekim 2026 16:39
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadının ağızlıksız şekilde gezdirdiği yasaklı ırk köpek, sokak kedi parçalaması sonucu polis, köpek sahibi kadını gözaltına aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadına 95 bin TL ceza kesildi.Olay, dün Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre bir kadın, beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirmeye çıkarmıştı. O sırada yoldan geçen kediye saldıran yasaklı ırk köpek, saniyeler içerisinde hayvanı öldürmüştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar kadına bağırarak tepki gösterirken, kadın "Ne yapayım köpek bu" diyerek karşılık vermişti.
Görüntüleri yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Polis köpek sahibi A.Ç., isimli kadını gözaltına aldı. Emniyet sorgusunun ardından kadın, 'hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Ç., isimli kadına 95 bin TL ceza kesildi.
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