Video Yaşam Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine yuvarlandı! O anlar kamerada | Video
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine yuvarlandı! O anlar kamerada | Video

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine yuvarlandı! O anlar kamerada | Video

13 Ekim 2026 15:45

İstanbul Eyüpsultan'da otomobille karıştığı kazanın ardından olay yerinden kaçarken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce başka bir araca çarptı ardından da demir bariyerleri aşarak İSKİ Genel Müdürlüğü’nün otoparkına düştü. Kazada kamyon şoförüyle, otomobil sürücüsü yaralandı. Hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak bahçeye düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Okmeydanı TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kadri Tekin'in kullandığı 34 KPV 195 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bir otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından durmayan kamyonun şoförü olay yerinden kaçtı. Çarptığı otomobilin sürücüsü de kamyonun peşinden giderek şoförü durdurmaya çalıştı. Bu sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu İSKİ Genel Müdürlüğü binasına girmek için kapıda bekleyen Selahattin Keleş'in kullandığı 34 HJE 574 plakalı otomobile çarptı.

Kamyon, ardından kaldırımı aşarak İSKİ'nin bahçesine düştü. Bahçede devrilen kamyonun şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan kamyon şoförü Kadri Tekin ile otomobil sürücüsü Selahattin Keleş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında olay yerinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, süratle ilerleyen hafriyat kamyonunun bariyerlere çarptıktan sonra bir süre daha aynı istikamette ilerlediği ve ardından yan yola girdiği anlar görülüyor. Önce kaldırıma çıkan kamyon demir bariyerleri aşarak, İSKİ'nin bahçesne düşüyor. Kamyon bu sırada bahçede park halinde bulunan servis minibüslerine çarparak durabiliyor.

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