Ateş Serbest Tatbikatı'nda nefes kesen anlar | Video
13 Ekim 2026 15:32
Ankara'nın Polatlı ilçesinde ATEŞ SERBEST-2026 Tatbikatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yerli ve milli silah sistemleriyle gerçekleştirdiği atış faaliyetlerinde Mehmetçiğin hedeflere yönelik başarılı atışları öne çıkıyor. 22 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta kullanılan milli silah sistemlerinin kabiliyetlerini A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Serkan Öztürk yerinde görüntüleyerek ayrıntıları aktardı.
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