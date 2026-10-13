Safranbolu’da köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video
13 Ekim 2026 14:40
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde kurt sürülerinin yerleşim alanına inerek hayvanlara saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Büyük ve küçük baş hayvanlarını kurtların saldırısından korumaya çalışan köylüler, geceleri nöbet tutmaya başlarken yetkililerden yardım istedi.Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde kurtların yerleşim alanına kadar inmesi, hayvancılıkla uğraşan köylüleri tedirgin etti. Köydeki hayvanlara saldıran kurtlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
KURTLA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN MÜCADELESİ KAMERADA
Görüntülerde, yavru kuzuları kapmaya çalışan bir kurdun büyükbaş hayvanlar tarafından kovalandığı anlar yer aldı. Başka bir güvenlik kamerası kaydında ise kurtların sürü halinde köye geldiği görüldü.
Kurt saldırılarından endişe duyan köylüler, hayvanlarını koruyabilmek için geceleri nöbet tutmaya başladı. Saldırıların devam etmesinden kaygı duyan vatandaşlar, yaşadıkları soruna çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Safranbolu’da köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video 13.10.2026 | 14:40
01:55
05:27
01:54
Van’da seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü! | Video 13.10.2026 | 13:17
00:27
Ters yönde giden motosiklet kazaya neden oldu! O anlar kamerada 13.10.2026 | 13:12
01:23
Başakşehir TEM Otoyolu'nda hafriyat döküldü, araç trafiği oluştu! | Video 13.10.2026 | 13:01
03:22
03:13
00:41
00:45
01:38
Hafriyat kamyonu İSKİ'nin bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı | Video 13.10.2026 | 11:07
00:56
09:55
01:33
02:53
00:19
07:19
05:21
00:18
00:28
Bodrum açıklarında dev hortum çıktı 12.10.2026 | 23:58