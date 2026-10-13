Karaman'da kontrolden çıkan cip kaldırımdaki ağacı devirdi | Video
13 Ekim 2026 16:29
Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin kaldırıma çıkarak ağacı devirmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.Kaza, Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki ağacı deviren cipte maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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