AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’dan İYİ Parti’ye ’Lütfü Türkkan’ çağrısı: Disiplin sürecini başlatmanızı bekliyoruz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de skandal bir olaya imza attı ve şehit ağabeyine ağza alınmayacak şekilde küfür etti. Lütfü Türkkan'a yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmezken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
"BU DİLİ, BU ÜSLUBU KABUL ETMİYORUM"
Millet İttifakı'nın bileşenlerinin vatandaşlardan bekledikleri ilgi ve alakayı görmedikleri her yerde giderek hırçınlaştıklarına dikkat çeken Hasan Turan, "Kimisi kamu çalışanlarını tehdit ediyor, kimisi hakkını helal etmiyor, kimisi de daha ileri giderek vatandaşa alenen küfür ediyor. Bu dili, bu üslubu kabul etmiyor ve kınıyorum." ifadelerini kullandı.
"ÇAREYİ KÖTÜ SÖZ VE EYLEMLERDE ARIYORLAR"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu ifadeleri kullandı:
"Millet neden bu kadar sert tepki veriyor? Çünkü bunlar milletin aklıyla alay ediyorlar. Millette haliyle bu politikalara sinirleniyor. Bir gün HDP'nin emrine tabi olup tezkereye hayır diyorlar ertesi gün Kandil'i yıkarız diyorlar. Bir gün beraber ağaç dikiyorlar, kahvaltı edelim diyorlar ertesi gün şehitler bizim herşeyimiz diyorlar. HDP ile ittifak yapmadık diyorlar. Hükümetine, milletine ve ülkesine sahip çıkan vatandaşlarımızın kendilerine yönelik eleştiri ve söylemleri karşısında çareyi kötü söz ve eylemlerde arıyorlar.
"DİSİPLİN SÜRECİNİN BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ"
Siyasetçi erdemli, sabırlı ve hoşgörülü olmak zorundadır. Millete karşı saygılı olmak edep kuralları içerisinde davranmak zorundadır.
Hele ki bir şehit yakınına böyle bir tavır asla kabul edilemez. Zaten milletimiz, vatandaşlarımız gerekli tepkiyi verdi. Ama İYİ Parti yönetiminin disiplin sürecini başlatmasını bekliyoruz. Kadınlarımızı, bacılarımızı hedef alan bu kötü sözün cezası olması gerekir.
Sosyal medyada dilenen özür ne yazık ki samimiyetten amacından uzaktır. Herkesten özür dilendi ama o şehit yakınından ve şehitlerimizden dilenmedi.
İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video
Ortada seçim atmosferi yokken ortalığı ayağa kaldıran açıklama ve söylemler karşılık bulmayınca hiddetlenmek erdemli ve ahlaklı bir siyasetçiye yakışmaz.
"CHP HDP'YE, İYİ PARTİ DE CHP'YE BENZEMEYE BAŞLADI"
HDP, PKK'nın siyasi uzantısıyken, artık CHP HDP'ye, İYİ Parti de CHP'ye benzemeye başladı. CHP, tezkere konusunda ortak hareket ederken, İYİ Parti'de HDP'lilerle arayı açmamak için onların sözlerine cevap veremez hale geldi.
Bu kirli ittifak, bu proje partisi yakında milletimiz tarafından yerle yeksan edilecektir."
NE OLMUŞTU?
İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i eleştiren bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etmişti. Polislerin araya girmesi ile şehit ağabeyi bölgeden uzaklaştırılmıştı. Videonun ortaya çıkması ile Lütfü Türkkan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağdı. İYİ Parti ve CHP ise duruma sessiz kaldı.
Türkkan attığı bir tweet ile olayın bir provokasyon olduğunu, küfür etmediğini, montaj olduğunu savundu. Gerçeklerin ortaya çıkması ile Türkkan bu kez de apar topar bir video çekti ve Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın şehit ailesinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı.Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan önce 'Montaj' dedi sonra itiraf etti Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan'ın istifası isteniyor! Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor... İYİ Parti Lütfü Türkkan'a kalkan oldu! İstifa ya da ihraç beklenirken topu yine çevirdiler Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ı af mı etti? Basın toplantısı apar topar iptal oldu, sessizlik sürüyor...