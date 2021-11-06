AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’dan İYİ Parti’ye ’Lütfü Türkkan’ çağrısı: Disiplin sürecini başlatmanızı bekliyoruz

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan

"BU DİLİ, BU ÜSLUBU KABUL ETMİYORUM"

Millet İttifakı'nın bileşenlerinin vatandaşlardan bekledikleri ilgi ve alakayı görmedikleri her yerde giderek hırçınlaştıklarına dikkat çeken Hasan Turan, "Kimisi kamu çalışanlarını tehdit ediyor, kimisi hakkını helal etmiyor, kimisi de daha ileri giderek vatandaşa alenen küfür ediyor. Bu dili, bu üslubu kabul etmiyor ve kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇAREYİ KÖTÜ SÖZ VE EYLEMLERDE ARIYORLAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Millet neden bu kadar sert tepki veriyor? Çünkü bunlar milletin aklıyla alay ediyorlar. Millette haliyle bu politikalara sinirleniyor. Bir gün HDP'nin emrine tabi olup tezkereye hayır diyorlar ertesi gün Kandil'i yıkarız diyorlar. Bir gün beraber ağaç dikiyorlar, kahvaltı edelim diyorlar ertesi gün şehitler bizim herşeyimiz diyorlar. HDP ile ittifak yapmadık diyorlar. Hükümetine, milletine ve ülkesine sahip çıkan vatandaşlarımızın kendilerine yönelik eleştiri ve söylemleri karşısında çareyi kötü söz ve eylemlerde arıyorlar.