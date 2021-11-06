Meral Akşener, Lütfü Türkkan’ı af mı etti? Basın toplantısı apar topar iptal oldu, sessizlik sürüyor...

TÜRKKAN ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ

İYİ Partili Türkkan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullanarak ahlaksız küfrünü inkar etmişti.

Türkkan daha sonra ise Twitter hesabından, 'Milletimize arzımdır' başlığı ile bir video paylaşımı yaptı. Türkkan videoda ise küfür ettiğini kabul etti, ancak özrü şehit ağabeyinden değil Genel Başkanı Meral Akşener'den diledi.