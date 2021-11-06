Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan’ın istifası isteniyor! Twitter’da tepkiler çığ gibi büyüyor...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e çok ağır şekilde küfür etti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasilerin sert tepkilerinin ardından, sosyal medyada Lütfü Türkkan istifaya davet edildi. Binlerce kişinin paylaşım yaptığı 'LütfüTürkkanistifa' hashtagi kısa sürede Twitter'da en üst sıralara çıktı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR: #LÜTFÜTÜRKKANİSTİFA
Türkkan, dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca, 'Senin bacını....' şeklinde küfür etmişti. Sosyal medyada bunun üzerine bir hashtag oluşturuldu ve Türkkan istifaya davet edildi. Tepkiler her geçen dakika daha da artarken 'LütfüTürkkanİstifa' hashtagi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.
LÜTFÜ TÜRKKAN'A YÖNELİK SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER
Ahlaksız küfürü ile şehit ailesini hedef alan Türkkan'a yönelik yapılan eleştiri paylaşımları şöyle:
Şehidin anasına bacısına çözmeye kalktığın o uçkurunu başına geçireceğiz. Bu millet namusunu yolda bulmadı. İstifa edeceksin... #LütfüTürkkanİstifa
Şehitler ve aileleri mukaddes emanetlerdir. Kendilerine saygı göstermek gerekir. Bunu yapmayıp bir de küfreden #lütfütürkkanistifa etmeli ve meclisten ihraç edilmelidir.
Gece bir özür(!) videosu çeken Lütfü Türkkan'ın özrü, kabahatinden büyük. #LütfüTürkkanİstifa
İP'te Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyebilecek şeref ne arar. #LütfüTürkkanİstifa
İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video
Edepsiz Lütfü Türkkan şehit yakını bir vatandaşımızın hem boğazını sıkıyor hem de bacısına küfrediyor. Bunlar kendilerine "Millet" İttifakı mensubuyuz diyorlar. Fıkra gibisiniz. @meral_aksener #LütfüTürkkanIstifa
Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi: "Benim yıllarca içimde olan bir acıydı yani haykırmaktı" Acının en derinini yaşayan insana böyle mi davranılır Lütfü? Tekme at, küfür et, inkâr et, özrü Meral'den dile. Bu rezilliği kimse unutmaz. #LütfüTürkkanİstifa
Şehit ailesi bizi ne kadar paralarsa paralasın bize susup paspas olmak düşer. Ne yaşadığı acıya ne de onun yüreğindeki yangına hakiki anlamda ortak olabiliriz. Şehit ailesine yapılan saygısızlık karşılıksız kalmamalı. #LütfüTürkkanİstifa
Bu arsız dün şehit abisine küfrettikten sonra yarın milletin meclisinden maaş almamalı. Birazcık şerefin kaldıysa istifa edersin. #LütfüTürkkanİstifa
Şehidimizin yakınına ağza alınmayacak küfür eden küfürbaz Lütfü Türkkan istifa etmelidir. #LütfüTürkkanistifa
Önce her zamanki namertliğiyle inkar etti, hatta yetmedi İP trollerine şehit yakınına iftira attırıp "Ben küfretmedim o etti" yalanına sığındı, en son da şaşırtmayarak Nutuk'un gölgesine sığındı. Bu erkek dansöz oynatan adamın rezillikleri yetmedi mi? #LütfüTürkkanİstifa
NE OLMUŞTU?
İYİ Partili Lütfü Türkkan, dünkü Bingöl ziyaretinde Meral Akşener'i eleştiren bir şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür etmişti. Polislerin araya girmesi ile şehit ağabeyi bölgeden uzaklaştırılmıştı. Videonun ortaya çıkması ile Lütfü Türkkan'a siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağdı. İYİ Parti ve CHP ise duruma sessiz kaldı.
Türkkan attığı bir tweet ile olayın bir provokasyon olduğunu, küfür etmediğini, montaj olduğunu savundu. Gerçeklerin ortaya öıkması ile Türkkan bu kez de apar topar bir video çekti ve Akşener'den özür diledi. Türkkan'ın şehit ailesinden özür dilememesi de tepkileri giderek artırdı.