Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan’ın istifası isteniyor! Twitter’da tepkiler çığ gibi büyüyor...

LÜTFÜ TÜRKKAN'A YÖNELİK SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Ahlaksız küfürü ile şehit ailesini hedef alan Türkkan'a yönelik yapılan eleştiri paylaşımları şöyle:

Şehidin anasına bacısına çözmeye kalktığın o uçkurunu başına geçireceğiz. Bu millet namusunu yolda bulmadı. İstifa edeceksin... #LütfüTürkkanİstifa

Şehitler ve aileleri mukaddes emanetlerdir. Kendilerine saygı göstermek gerekir. Bunu yapmayıp bir de küfreden #lütfütürkkanistifa etmeli ve meclisten ihraç edilmelidir.

Gece bir özür(!) videosu çeken Lütfü Türkkan'ın özrü, kabahatinden büyük. #LütfüTürkkanİstifa

İP'te Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyebilecek şeref ne arar. #LütfüTürkkanİstifa

İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video

Edepsiz Lütfü Türkkan şehit yakını bir vatandaşımızın hem boğazını sıkıyor hem de bacısına küfrediyor. Bunlar kendilerine "Millet" İttifakı mensubuyuz diyorlar. Fıkra gibisiniz. @meral_aksener #LütfüTürkkanIstifa

Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi: "Benim yıllarca içimde olan bir acıydı yani haykırmaktı" Acının en derinini yaşayan insana böyle mi davranılır Lütfü? Tekme at, küfür et, inkâr et, özrü Meral'den dile. Bu rezilliği kimse unutmaz. #LütfüTürkkanİstifa

Şehit ailesi bizi ne kadar paralarsa paralasın bize susup paspas olmak düşer. Ne yaşadığı acıya ne de onun yüreğindeki yangına hakiki anlamda ortak olabiliriz. Şehit ailesine yapılan saygısızlık karşılıksız kalmamalı. #LütfüTürkkanİstifa

Bu arsız dün şehit abisine küfrettikten sonra yarın milletin meclisinden maaş almamalı. Birazcık şerefin kaldıysa istifa edersin. #LütfüTürkkanİstifa

Şehidimizin yakınına ağza alınmayacak küfür eden küfürbaz Lütfü Türkkan istifa etmelidir. #LütfüTürkkanistifa

Önce her zamanki namertliğiyle inkar etti, hatta yetmedi İP trollerine şehit yakınına iftira attırıp "Ben küfretmedim o etti" yalanına sığındı, en son da şaşırtmayarak Nutuk'un gölgesine sığındı. Bu erkek dansöz oynatan adamın rezillikleri yetmedi mi? #LütfüTürkkanİstifa