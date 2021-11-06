İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi konuştu: Biz namusumuzu yerde bulmadık

"Aile arasında oturduğumuz zaman çok kez bu canlandı. Ağabeyime bir tazminat davası açmışlar. Olabilir. Ben vatandaşım, tepkimi gösteririm ama sen bana küfredeceksin diye bir şey yok. Bana küfredemezsin, hakaret edemezsin. Ben bir vatandaş olarak normal bir şekilde tepkimi gösteririm. Benim ağabeyimin ağzından yanlış tek bir kelime çıktı mı, duyan var mı? Yok. Ama sen dost gibi yaklaşıp yılan gibi sokmuşsun. Bir de kulağına eğilip söylüyorsun. Sen yürekliysen açık söyleseydin ya. Açıktan vursaydın. Bir de alttan tekme vurmuşsun. Bunların hepsi delil. Allah kimseye bırakmaz bunu. Allah'ın izniyle kanuni yollardan elimizden geleni yapacağız."

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