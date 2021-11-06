İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti! Şehidin annesi: Onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de skandal bir olaya imza attı ve şehit ağabeyine ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, İYİ Partili vekile tepki gösterdi. Gümren,"Hem oğlumdan hem ailemden özür dileyene kadar onu affetmeyeceğiz, içimiz yanıyor. Bütün çocuklarım dün akşam üzüntüden yemek bile yiyemediler" dedi.