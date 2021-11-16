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Giriş Tarihi: 16.11.2021 17:46 Son Güncelleme: 16.11.2021 19:10

Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç hayatını kaybetti

AA
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç hayatını kaybetti

Son dakika...Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, hayatını kaybetti. 88 yaşında aramızdan ayrılan Sezai Karakoç, Türk edebiyatının öncü yazarlarındandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." açıklamasında bulundu.

Son dakika... Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Sezai Karakoç'un başarılarla dolu yaşamı, olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor.Şair ve yazar olarak tanımlanan Sezai Karakoç 22 Ocak 1933 yılında Ergani ilçesi Diyarbakır doğumludur.Sezai Karakoç İlkokulu 1938 yılında Ergani'de başladı burada 1944 yılında sona erdirdi. İşte Sezai Karakoç hayatı!

Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiirini okumuştu! | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı, "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR EDEBİ MİRAS BIRAKTI GERİDE"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: "Büyük bir edebi miras bıraktı geride" | Video

BAKAN KOCA: "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır" Sezai Karakoç'u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti | Video

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: "YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şiirimizin zirve ismi 'İslam Medeniyetinin Dirilişi' davasının öncüsü Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Üstad fikir ve eserleriyle gönlümüzde yaşamaya ve yol göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: "MEKANI CENNET RUHU ŞAD OLSUN"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç'un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum. Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden Merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den baş sağlığı mesajı | Video

ÖMER ÇELİK: "MİLLETİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Büyük bir mütefekkiri, yücelerde gezen kelimelerin sahibini, Diriliş'in şairi Sezai Karakoç'u kaybettik. Milletimiz için büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Büyük bir şair, asil bir mütefekkir ve gerçek bir insanın kaybını yaşıyoruz."

ALTUN: AĞABEYİMİZ 'EN SEVGİLİ'YE KAVUŞMUŞ RUHU ŞAD OLSUN!"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'En Sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Ahmet Sezai Karakoç (d. 22 Ocak 1933, Ergani, Diyarbakır), Türk şair, yazar, düşünür ve siyasetçi.Babası Yasin Bey olup 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi ve ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç, İlkokul eğitimini 1938-1944 yılları arasında Ergani'de tamamladı. 1944 yılında sınavlara girip Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak okumaya hak kazandı.

Son dakika: Türk edebiyatının usta ismi Sezai Karakoç hayatını kaybetti | Video

1947-1950 yılları arasında lise eğitimini yine parasız yatılı olarak Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimi boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanları dahilinde eğitimine devam edebileceği yatılı tek bölüm Siyasal Bilgiler Fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'te fakültenin Maliye Bölümünden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı.

Son dakika: Türk edebiyatının usta ismi Sezai Karakoç hayatını kaybetti! Sezai Karakoç kimdir? | Video

Daha sonra Maliye Müfettişliği sınavına girdi ve sınavı kazandı. 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul'da gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara'ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesi'nde görevlendirildiyse de kısa bir müddet sonra yine İstanbul'daki görevine döndü. Görevi icabı Anadolu'yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı buldu. 1960-1961 yıllarında yedek subay olarak yaptığı askerlik görevinden sonra İstanbul'daki görevine kaldığı yerden devam etti. 1965'ten 1973'e kadar birçok kez istifa etti. 1973'ten bu yana da hiçbir resmi görev almadı.

SEZAİ KARAKOÇ ESERLERİ

Şiir

Şiirler I (Monna Rosa)

Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)

Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)

Şiirler IV (Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu)

Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)

Şiirler VI (Ayinler/Çeşmeler)

Şiirler VII (Leylâ ile Mecnun)

Şiirler VIII (Ateş Dansı)

Şiirler IX (Alınyazısı Saati)

Gün Doğmadan (Toplu Şiirler)

Çeviri Şiir

Batı Şiirlerinden

İslâmın Şiir Anıtlarından

Deneme

Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir

Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı...

Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar

Düşünce

Ruhun Dirilişi

Kıyamet Aşısı

Çağ ve İlham I-II-III-IV

İnsanlığın Dirilişi

Diriliş Neslinin Âmentüsü

Yitik Cennet

Makamda

İslâmın Dirilişi

Gündönümü

Diriliş Muştusu

İslâm

İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü

Düşünceler I-II

Dirilişin Çevresinde

Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III

Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II

Samanyolunda Ziyafet

Unutuş ve Hatırlayış

Varolma Savaşı

Çağdaş Batı Düşüncesinden

Çıkış Yolu I-II-III

İnceleme

Yunus Emre

Mehmet Âkif

Mevlânâ

Tiyatro

Piyesler I

Armağan

Hikâye

Hikâyeler-I Meydan Ortaya Çıktığında

Hikâyeler-II Portreler

Günlük yazılar

Farklar

Sütun

Sûr

Gün Saati

Gür

Röportaj

Tarihin Yol Ağzında

Unutuş ve Hatırlayış

Çıkış Yolu I

Çıkış Yolu II

Çıkış Yolu III

Belgesel

Gün Doğmadan

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Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Sezai Karakoç hayatını kaybetti
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