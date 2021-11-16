Son dakika: Türk edebiyatının usta ismi Sezai Karakoç hayatını kaybetti! Sezai Karakoç kimdir? | Video
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Son dakika...Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, hayatını kaybetti. 88 yaşında aramızdan ayrılan Sezai Karakoç, Türk edebiyatının öncü yazarlarındandı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." açıklamasında bulundu.