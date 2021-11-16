Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: "Büyük bir edebi miras bıraktı geride" | Video

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerini kullandı.