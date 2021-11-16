Video Haber Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den baş sağlığı mesajı | Video
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den baş sağlığı mesajı | Video

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den baş sağlığı mesajı | Video

16.11.2021 | 18:54

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç'un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum. Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden Merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun"

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