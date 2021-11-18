Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 3’ü ağır 6 yaralı var

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada LPG gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. 6 yaralımız var. Yaralılarımızın tamamı hastanede, ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Her ihtimale karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın market içerisinden kaynaklandığı iddiaları henüz net değil. Üst kattaki bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği yönünde bir iddia var. Detaylı çalışmalar sonucunda belli olacak. Yaralıların çoğunun durumu iyi, birinin durumu ağır.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video