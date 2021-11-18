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Giriş Tarihi: 18.11.2021 23:35 Son Güncelleme: 19.11.2021 00:27

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 3'ü ağır 6 yaralı var

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Son dakika! Ankara’da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 3’ü ağır 6 yaralı var

Son dakika haberleri: Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada iddiaya göre doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası apartman binasının yarısı göçerken kurtarma ekipleri enkazdan ilk etapta ikisi çocuk 6 kişiyi kurtardı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Patlamanın market içerisinden kaynaklandığı iddiaları henüz net değil. Üst kattaki bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği yönünde bir iddia var. Detaylı çalışmalar sonucunda belli olacak. Yaralıların çoğunun durumu iyi, birinin durumu ağır." ifadelerini kullandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "Daireden kaynaklı bir patlama. 2'si çocuk 3'ü ağır 6 kişi yaralandı." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Patlama, saat 22.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Patlamayla birlikte bir kısmı yıkılan binanın enkazından ikisi çocuk 6 kişi kurtarıldı. Olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada LPG gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. 6 yaralımız var. Yaralılarımızın tamamı hastanede, ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Her ihtimale karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın market içerisinden kaynaklandığı iddiaları henüz net değil. Üst kattaki bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği yönünde bir iddia var. Detaylı çalışmalar sonucunda belli olacak. Yaralıların çoğunun durumu iyi, birinin durumu ağır.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video

Enkaz altında başka kişilerin olma ihtimali zayıf ama arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Bütün ihtimalleri göz önünde tutarak araştırmaları yapıyoruz. Çevre binalarda hasar söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video

"EKİPLERİMİZLE TAKİPTEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz." dedi.

"DAİREDEN KAYNAKLI BİR PATLAMA"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok korkutan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "İtfaiye arama-kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Binada 9 daire var 4'ü dolu 5'i boş. Çöken 3 daire var. Yaralılar hızlı bir şekilde göçükten çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Binanın altında iş yeri var. Daireden kaynaklı bir patlama. 2'si çocuk 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Çevredeki 2 binada hasar görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 3'ü ağır 6 yaralı var
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