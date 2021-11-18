Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
04:13
Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video 19.11.2021 | 00:10
02:40
03:00
02:20
03:20
28 Şubat darbesinin mimarı CHP | Video 18.11.2021 | 22:25
00:42
Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, hayatını kaybetti | Video 18.11.2021 | 22:04
02:11
Mine Kırıkkanat'tan 'helalleşme' tepkisi | Video 18.11.2021 | 20:05
03:40
00:51
01:58
09:33
02:12
İstanbul'un bazı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor | Video 18.11.2021 | 19:19
01:23
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü | Video 18.11.2021 | 15:06
01:19
01:03
05:08
00:24
00:35
Son dakika! PKK için dev operasyon başladı! 700 personel katılıyor | Video 18.11.2021 | 09:29
Son dakika haberleri: Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda apartman sakininin göçük altından kurtarıldığı bildirildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3 kişinin yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.