Video Haber Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video

18.11.2021 | 23:43

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Son dakika haberleri: Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda apartman sakininin göçük altından kurtarıldığı bildirildi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3 kişinin yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

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