Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Yaralılar var | Video

Son dakika haberleri: Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmanda gaz sıkışması nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Binanın bir kısmında çökme meydana gelirken, çok sayıda apartman sakini göçük altından kurtarıldı. Patlamada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.