Video Haber Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

19.11.2021 | 01:20

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Son dakika haberleri: Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada iddiaya göre doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası apartman binasının yarısı göçerken kurtarma ekipleri enkazdan ilk etapta ikisi çocuk 6 kişiyi kurtardı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Patlamanın market içerisinden kaynaklandığı iddiaları henüz net değil. Üst kattaki bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği yönünde bir iddia var. Detaylı çalışmalar sonucunda belli olacak. Yaralıların çoğunun durumu iyi, birinin durumu ağır." ifadelerini kullandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "Daireden kaynaklı bir patlama. 2'si çocuk 3'ü ağır 6 kişi yaralandı." dedi. Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, enkazdan çıkarılan Irak Türkmeni bir baba ile kızı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

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