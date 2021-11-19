Ankara Valisi Vasip Şahin'den ilk açıklama | Video

Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçemizde bir binada LPG gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama meydana geldi. 6 yaralımız var. Yaralılarımızın tamamı hastanede, ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Her ihtimale karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın market içerisinden kaynaklandığı iddiaları henüz net değil. Üst kattaki bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği yönünde bir iddia var. Detaylı çalışmalar sonucunda belli olacak. Yaralıların çoğunun durumu iyi, birinin durumu ağır. Enkaz altında başka kişilerin olma ihtimali zayıf ama arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Bütün ihtimalleri göz önünde tutarak araştırmaları yapıyoruz. Çevre binalarda hasar söz konusu değil." ifadelerini kullandı.