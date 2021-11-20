İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın spekülasyonu boş çıktı: ’Resmi Gazete’ yalanı ile ne amaçlandı?

MERAL AKŞENER'DEN PİŞKİN AÇIKLAMA

Ekonomi üzerine spekülatif yalan sonrası 'Resmi Gazete'nin internet sayfasında yoğunluk yaşandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise, kendi partilisinin yaptığı yalanı pişkinlikle es geçti.

Akşener, "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak." sözleriyle pes dedirtti.

Resmi Gazete'nin yayınlanmasının ardından, spekülasyon ve rezillikleri ortaya çıkan isimler ise daha sonra sessizliğe gömüldü.