İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın spekülasyonu boş çıktı: ’Resmi Gazete’ yalanı ile ne amaçlandı?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter hesabından, "Eski Merkez Bankası başkanı Durmuş Yılmaz 'bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' dedi" sözleriyle fitilini ateşlediği, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP'li isimlerin de üzerine oynadığı 'Resmi Gazete' yalanı muhalefetin kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından söz konusu skandal açıklamaları, 'Sizce ne olacak?' sorusuyla da tartışmaya açarak yalan rüzgarını tetikledi.
"SAAT 12.00'DEN SONRA TEYAKKUZA DAVET EDİYORUM"
İYİ Partili Durmuş Yılmaz daha sonra, "Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşagıdadır" diyerek sözlerini paylaştı.
Yılmaz'ın paylaşımında, "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk lirasının nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadeleri yer aldı.
MERAL AKŞENER'DEN PİŞKİN AÇIKLAMA
Ekonomi üzerine spekülatif yalan sonrası 'Resmi Gazete'nin internet sayfasında yoğunluk yaşandı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise, kendi partilisinin yaptığı yalanı pişkinlikle es geçti.
Akşener, "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak." sözleriyle pes dedirtti.
Resmi Gazete'nin yayınlanmasının ardından, spekülasyon ve rezillikleri ortaya çıkan isimler ise daha sonra sessizliğe gömüldü.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, İYİ Parti, CHP ve HDP'li isimlerin üzerine oynadığı 'Resmi Gazete' yalanı ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Dilek Güngör şunları söyledi:
"YALAN HABER YAYDILAR"
Ortaya bir tweet atıldı. Spekülasyon yapıldı. "Resmi gazeteyi bekleyin ekonomide bir şeyler olabilir" dendi. Sonra kendilerini düzeltip duyumlarım var dediler. Herkes resmi gazeteyi bekledi. Ekonomi yönetiminde değişiklik mi olacak diye. Hükümet, gece yarısı döviz hesaplarına el koyacak diye yalan haber yaydılar. Durmuş Yılmaz sıradan bir isim değil. İnsanlar gerçekten içeriden böyle bir bilgi mi aldı diye inanmaya başladılar. Durmuş Yılmaz çıkıp özür bile dilemedi.
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?
Muhalefet şuanda kaos ortamı yaratmaya çalışıyor. Yalan siyaseti üzerinden iş adamlarını tedirgin etmeye gerek yok. Forex piyasası sürekli devam ediyor.
"KAOSTAN BESLENİYORLAR"
Yıllarca bürokratlık yapmış birinin böyle bir spekülasyon yapması hiç normal değil. Bundan sonra da buna devam edecekler. Muhalefet yalan siyasetine devam edecek. Sürekli yalan haber yapıp kaos ortamı yaratmak isteyecekler. Çünkü kaostan besleniyorlar. Yabancı yatırımcıyı etkilemek istiyorlar. Yabancı yatırımcılara sürekli çağrı yapıyorlar Türkiye'ye yatırım yapmayın diye.
"RESMİ AÇIKLAMALARA BAKMAK GEREKİYOR"
Meral Akşener çıktı resmi gazete kilitlendi ekonomide ne yapıyorsunuz diye. Sosyal medyada bu işler başlatılıyor daha sonra piyasada dedikodu şeklinde yayılıyor. Vatandaşları da buna inandırmaya çalışıyorlar ve kur üzerinde bunun bir etkisini görüyoruz. Bu tip spekülasyonlara inanmamak lazım. Hükümetten gelecek resmi açıklamalara bakmak gerekiyor.