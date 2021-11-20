Video Türkiye Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?

Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var?

20.11.2021 | 10:45

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Son dakika haberleri | Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz dün gece sosyal medya hesabından, "Saat 12.00'den sonra Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şeyler olabilir" paylaşımında bulundu. "Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsüsünüz" spekülasyonu yapan Durmuş Yılmaz'ın algı operasyonu ise yine boş çıktı. Peki İYİ Parti lideri Meral Akşener ve muhalefetin de üzerine yoğunlaştığı 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?

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