Muhalefetin ’spekülasyon’ ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?

"DURMUŞ YILMAZ BUNU BOŞUNA YAPMADI"

Sonra Durmuş Yılmaz, yalan bir özür diledi 'Öngörüm gerçekleşmedi' dedi. Gergerlioğlu ve Akşener ise sessiz kaldı. Bu provokasyon yanlarına kar kaldı. Burada doların artmasına sebep oldular. Durmuş Yılmaz bunu boşuna yapmadı.

SİCİLİ KABARIK ÖZTRAK!

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın Resmi Gazete üzerinden yaptığı spekülasyona destek veren isimlerden biri de CHP'li Faik Öztrak'tı. Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz, Ankara'da bir otelde IMF ile gizlice görüştü.

İkili, küresel sömürü aracı haline gelen IMF ile gizli görüşmeyi "Açıklama gereği duymadık" sözleriyle savundu. Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresinin IMF olduğunu söylemişti.