Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, 'Resmi Gazete' üzerinden yaptığı algı operasyonu boşa çıktı. Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından, "Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" şeklindeki spekülasyonuna Türkiye'nin her kesiminden tepki geldi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın asılsız paylaşımına Genel Başkan Meral Akşener ve gizli ittifak ortağı HDP'den de destek geldi. Peki muhalefet 'spekülasyon ittifakı' ile ne amaçlıyor? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.