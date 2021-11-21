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OTOMATİK OYNAT
13:26
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 21.11.2021 | 22:14
01:30
Hava Durumu 21-11-2021 21.11.2021 | 08:00
04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 15:45
10:39
10:32
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Hava Durumu 19-11-2021 19.11.2021 | 08:00
05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 18.11.2021 | 14:21
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Hava Durumu 18-11-2021 18.11.2021 | 08:00
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Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" 17.11.2021 | 16:43
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04:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum" 17.11.2021 | 12:30
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Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 17.11.2021 | 12:18
06:27
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 17.11.2021 | 12:15
01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
01:30
Hava Durumu 17-11-2021 17.11.2021 | 08:00
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Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 16.11.2021 | 13:03
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 16.11.2021 | 11:29
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, 'Resmi Gazete' üzerinden yaptığı algı operasyonu boşa çıktı. Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından, "Türk lirasının üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" şeklindeki spekülasyonuna Türkiye'nin her kesiminden tepki geldi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın asılsız paylaşımına Genel Başkan Meral Akşener ve gizli ittifak ortağı HDP'den de destek geldi. Peki muhalefet 'spekülasyon ittifakı' ile ne amaçlıyor? Türkiye ekonomisi neden hedefte? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.