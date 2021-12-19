Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı

Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Bende kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım. " ifadelerini kullandı.