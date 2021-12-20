Video Yaşam Muharrem Sarıkaya’nın saldırısına maruz kalan Ahmet Demir canlı yayında yaşadıklarını anlattı | Video
Muharrem Sarıkaya’nın saldırısına maruz kalan Ahmet Demir canlı yayında yaşadıklarını anlattı | Video

Muharrem Sarıkaya’nın saldırısına maruz kalan Ahmet Demir canlı yayında yaşadıklarını anlattı | Video

20.12.2021 | 13:14

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Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.

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Ahmet Demir, yaşadığı şoku "Nasıl yaşandığını anlayamadım, anlam veremedim" sözleriyle belirtti. Olay anına yer veren Demir, "Muharrem Bey'in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Yayın günü kendi telefonu çekmeyeceği için onu değil, temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Ama kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Yardımcı olmak için ona hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi" dedi.

Çirkin olayın ardından Muharrem Sarıkaya'nın bölge müdürünü aradığını söyledi. "Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana "Ankara'ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim" dediğini belirtti.

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