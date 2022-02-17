Son dakika: HDP’li Semra Güzel hakkında flaş karar!

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.
AYRINTILAR GELİYOR...TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Güzel hakkında flaş gelişme Semra Güzel için komisyon karar verdi: Dokunulmazlığı kaldırılsın Son dakika haberi: TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'li Semra Güzel hakkında kararını verdi HDP’li Güzel’e iki ayrı fezleke SON DAKİKA: Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Güzel'e, savunma için 2 gün ek süre