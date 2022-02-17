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Giriş Tarihi: 17.2.2022 17:48 Son Güncelleme: 17.2.2022 18:01

Son dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar!

Son dakika: HDP’li Semra Güzel hakkında flaş karar!

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

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Son dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar!
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