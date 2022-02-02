HDP’li Güzel’e iki ayrı fezleke

Güzel, firari HDP'li vekil Leyla Güven 'i de evinde saklamıştı.

HDP'Lİ GÜVEN, GÜZEL'İN EVİNE SIĞINDI

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 14 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın ardından yakalama kararı çıkarılması üzerine polis ekipleri Güven'i evinde bulamadı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler Leyla Güven'in 21 Aralık 2020'de evinden çıkarak şoför ile Demokratik Bölgeler Partisi binasına giriş yaptığını, ardından aralarında 27. Dönem Milletvekili Tayyip Temel'in de bulunduğu grup ile binadan çıkarak Semra Güzel'in evine gittiklerini tespit etti.

FİRARİ HDP'LİYİ EVİNDE SAKLADI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı verilmesi üzerine polis ekipleri Güzel'in evine gitti. Güzel'e Leyla Güven'in evinde olup olmadığı sorulması üzerine, evinde olmadığını söylediği öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren uğraşı sonucunda kapının çilingirle açılmaya çalışılması sırasında Leyla Güven'in 'Tamam arkadaşlar. Ben geliyorum, içeri girmenize gerek' yok diyerek kapıyı açtığı belirtildi. Güzel hakkında, yakalama karar verilen Güven'i evinde sakladığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Büro tarafından suçluyu kayırma suçunu işlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının düşürülmesi talebi yeni bir fezleke hazırlandı.

BASIN TOPLANTISINDA PKK PROPAGANDASI

Güzel, 21 Ağustos 2020'de Diyarbakır'da PKK'nın kadın yapılanması olan TJA (Özgür Kadın Hareketi) organizesinde basın toplantısı düzenleyerek, '4 parça Kürdistan' söylemini dile getirdiği ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven konuşmalar yaptığı belirlendi. Güzel hakkında söz konusu toplantıya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak fezleke hazırlanmak üzere dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.