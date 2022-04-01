Son dakika: İstanbul’da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı

Operasyonu; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
(Handan Toprak Benli)
"Örgütlü Olarak İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ötürü aralarında Avcılar
Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli
ve Avcılar Belediyesi'nde görevli 15 kişi de gözaltına alındı.
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