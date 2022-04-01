Video Haber İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı CHP'li Handan Toprak Benli de gözaltına alındı | Video
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı CHP'li Handan Toprak Benli de gözaltına alındı | Video

İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı CHP'li Handan Toprak Benli de gözaltına alındı | Video

01.04.2022 | 10:08

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İstanbul merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Avcılar Belediyesi’nin 2014-2016 yılları arasında 2 ihalesi ile 4 doğrudan teminiyle ilgili Karaarslan Suç İhale Suç Örgütü’yle birlikte hareket ederek ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunu işledikleri saptandı. Şüphelilerin 3 milyon 150 bin liralık kamu zararına sebebiyet verdikleri ortaya çıkarıldı.

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