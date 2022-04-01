Video Yaşam Son Dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! | Video
Son Dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! | Video

Son Dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! | Video

01.04.2022 | 10:57

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Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik"  iddiasıyla aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Avcılar Belediyesi’nin 2014-2016 yılları arasında 2 ihalesi ile 4 doğrudan teminiyle ilgili Karaarslan Suç İhale Suç Örgütü’yle birlikte hareket ederek ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunu işledikleri saptandı. Şüphelilerin 3 milyon 150 bin liralık kamu zararına sebebiyet verdikleri ortaya çıkarıldı.

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İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak dahil olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 6 şüphelinin ise farklı bir soruşturmadan tutuklu olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan Tevdi raporu ve savcılık tarafından yapılan görevlendirme doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporu yer aldı. Yapılan tespitlere göre, Avcılar Belediyesi'nin 2014-2016 yılları arasında 2 ihalesi ile 4 doğrudan teminiyle ilgili FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şahısların 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli personellerin de suça iştirak ettikleri saptandı.

3 MİLYON 150 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

Usulsüzlük tespit edilen ihale ve doğrudan teminler için Karaarslan İhale Suç Örgütüyle iltisaklı firmalara toplam 583 bin 770 lira ödeme yapıldığı, bu miktarın güncel enflasyon değerinin tespiti adına dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre 3 milyon 150 bin liraya tekabül ettiği öğrenildi.

SADECE KARAARSLAN'IN FİRMALARINDAN TEKLİF ALMIŞLAR

Yapılan usulsüzlükler kendisine soruşturma dosyasında şöyle yer buldu: Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken yalnızca Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütüyle iltisaklı firmalardan teklifler alındı. Yaklaşık maliyet oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklif evrakı hazırlandı.

KOŞULLARA UYMAMALARINA RAĞMEN İHALEYE KATILDILAR

Basit araştırma usulleriyle dahi birbirleriyle bağlantılı olduğu anlaşılarak ihaleye katılma koşullarına uymadığı ortaya konabilecek firmaların, koşullara uymamasına rağmen ihaleye katılmaları sağlandı. Yakın tarihli ve aynı içerikli faaliyetlerde Avcılar Belediyesinde görevli aynı kişilerin kursiyer kaydının olduğu saptandı. Hayatın olağan akışına aykırı olan bu durumun ihaleler konu işlemlerin de hazırlanmaksızın rastgele listeler hazırlandığı yönünde şüphe oluştuğu belirlendi.

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