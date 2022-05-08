TÜGVA binasına bombalı saldırıda bulunmuştu! O terörist tutuklandı

21 Nisan günü saat: 05:55 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı EYP (El Yapımı Bomba) ile meydana gelen ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) Terör Örgütü tarafından üstlenilen bombalı eylemi gerçekleştiren Besra Yalçın isimli şüpheli yakalanmıştı. Muş nüfusuna kayıtlı ve 1995 doğumlu olan Esra Yalçın ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım Çağlar da gözaltına alındı.
Şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri bu sabah tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Besra Yalçın Savcılık sorgusu ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazım Çağlar ise savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.
TÜGVA saldırganı tutuklandı | Video
PATLAYICIYI BIRAKAN TERÖRİST HAKKINDAKİ TESPİTLER
İstanbul'da yaşadığı belirlenen Besra Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edilmiş, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Ayrıca şüphelinin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlenmişti.
Teröristin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edilmişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ndeki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği Binası'na 21 Nisan Perşembe sabahı saat 05.46'da El Yapımı Patlayıcı (EYP) bırakan 27 yaşındaki B.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz ve başarılı çalışmasıyla çok kısa sürede yakalanmıştı.
Teröristin yakalandığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "21 Nisan günü saat 05:46'da İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" diyerek duyurmuştu.
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Terörist B.Y'nin bombayı yerleştirdikten sonra kaçarken polislere yakalanmamak için sıkça kıfayet değiştirdiği belirlendi.
İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN HER ARACI KULLANMIŞ
Gaziosmanpaşa'dan Edirnekapı'ya gelen, ardından Halkalı'ya, daha sonra da Pendik İlçesi'ne geçen B.Y. son olarak Tuzla'daki eve gitti. Kaçarken girdiği iş yerlerinden kıyafetler satın alan B.Y., Gaziosmanpaşa İlçesi'nden Edirnekapı'ya çarşafla geldi. Burada kıyafetlerini değiştirdi. Pendik'e başörtülü, Tuzla'ya ise farklı bir kıyafetle geldi. Metrobüs, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak izini kaybettirmeye çalıştı fakat İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tam dört gün süren titiz çalışmasıyla uyguladığı tüm planı deşifre edildi. Kullandığı İstanbul Kart ile kaçış güzergahı belirlendi.
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