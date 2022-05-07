Son Dakika: TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan sürekli kılık değiştirmiş | Video

Son dakika haberi: 21 Nisan'da TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı... Görüntülerde TÜGVA binasına bombalı saldırıyı düzenleyen teröristin olayın ardından dikkat çekmemek için kıyafet değiştirdiği ve farklı yol güzergahları kullandığı tespit edildi.