İlçe ilçe kıyafet değiştirmiş

İstanbul'da 21 Nisan Perşembe günü Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA'ya zaman ayarlı bombalı bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda olayı gerçekleştiren B.Y. yakalanıp tutuklanmıştı. Saldırıyı yapan B.Y.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.Binlerce dakikalık kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında kadın teröristin izlediği güzergâhlar belirlenirken, aynı zamanda teröristin polis takibinden kaçmak için aşama aşama nasıl kılık değiştirdiği de gözler önüne seriliyor.21 Nisan sabaha karşı bombalı saldırıyı yaptığı sırada üzerinde kara çarşaf olduğu görülen PKK'lı teröristin, eylemden sonra kaçtığı görülüyor.Saldırı sonrası Edirnekapı'da kameralara yakalanan terörist, çarşafı çıkardıktan sonra Sefaköy'de bu defa başörtüsüyle kaydediliyor. Pendik'e geldiğinde ise başörtüsünü çıkarmış, sırtında sırt çantası ile görüntüleniyor.PKK'nın 2016'da taşeron örgüt olarak kurduğu "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" adlı örgüte üye teröristin düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmamış, maddi hasar meydana gelmişti. Saldırıdan sonra yakalanan terörist B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.