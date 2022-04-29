TÜGVA bombacısı bir yıl orada yaşamış! SABAH yeni detaylara ulaştı





B.Y. ile irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişi daha operasyonla gözaltına alınmıştı. B.Y. ile birlikte yakalanan K.Ç.'nin "Yardım ve Yataklık" suçundan gözaltına alındığı ifade edildi. Paralar, zarf ve USB Bellek detaylı bir şekilde incelemeye alındı.