TÜGVA binasına bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Binası’na bomba koyan ve İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanan kadın terörist B.Y.’nin yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıktı. B.Y.'nin yerleştirdiği “Zaman Ayarlı Boru Tipi” bombanın “Kara Barut” ile hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edildi.