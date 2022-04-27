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OTOMATİK OYNAT
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TÜGVA binasına bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı 27.04.2022 | 07:48
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 26.04.2022 | 11:26
06:05
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Anzaklar ‘şafak ayini’ ile atalarını andı | Video 25.04.2022 | 09:01
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Taksim metro istasyonu'nda yangın 25.04.2022 | 00:07
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Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı 24.04.2022 | 18:27
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İzmir'de pitbull dehşeti! "Gerçekten korkuyoruz" 24.04.2022 | 18:37
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MSB, 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu | Video 24.04.2022 | 12:29
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1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan töreni 23.04.2022 | 10:19
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 23.04.2022 | 09:44
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Beylikdüzü'nde maganda dehşeti: Öldüresiye dövdüler 23.04.2022 | 00:32
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NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' oldu | Video 22.04.2022 | 16:38
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Binası’na bomba koyan ve İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanan kadın terörist B.Y.’nin yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıktı. B.Y.'nin yerleştirdiği “Zaman Ayarlı Boru Tipi” bombanın “Kara Barut” ile hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edildi.