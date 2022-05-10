İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) mazbatasını alarak göreve başladığı tarih olan 27 Haziran 2019'dan beri skandallarla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi muhalif kesimlerce tartışılmaya devam ediyor. Destekçilerinin gözünden iyice düşen İmamoğlu'na bir darbe de ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.
NAGEHAN ALÇI ÜZERİNDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Say, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" demişti.
"VIZ GELİR TIRIS GİDER" İFADESİ BARDAĞI İYİCE TAŞIRDI
Fazıl Say gibi çok sayıda muhalif ünlünün eleştirilerini dile getirmesinin ardından konuya değinen İmamoğlu, "Vız gelir tırıs gider" ifadesiyle bardağı iyice taşırmıştı.
"İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"
İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Fazıl Say, Instagram hesabından konuya ilişkin bir video yayınladı. Yaptığı açıklamada verdiği destekten ötürü pişman olduğunu belirten Say, İmamoğlu'nun gözünden düştüğünü ifade etti.
Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: "Destek verdiğim için beni affedin" | Video
Son yaşanan olaylardan sonra herkes gibi şaşkın olduğunu belirten Say, ''Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim.'' dedi.
"BEN DE HEPİMİZ GİBİ ŞAŞKINIM"
İmamoğlu'nu savunduğu için kamuoyundan af dileyen ünlü piyanistin açıklaması şu şekilde:
''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım.
Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''
NEVŞİN MENGÜ, İMAMOĞLU'NUN HATALARINI TEK TEK SIRALADI
Öte yandan; CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Şahin Mengü'nün muhalif gazeteci kızı Nevşin Mengü ise İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana yaptığı hataları tek tek sıraladı. Mengü yaptığı yayında 'İş Nagehan Alçı kriziyle başladı ve büyüyor' diyerek İmamoğlu'na verdi veriştirdi.
İşte Mengü'nün sıraladığı ve 25 Ocak'tan bu yana Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hatalar:
İSTANBUL KARA TESLİM İMAMOĞLU İSE BÜYÜKELÇİ'YLE!
25 Ocak'ta müthiş kar yağdığı gün İngiliz büyükelçiyle yemek yemesi ve krizin iletişiminin bir türlü doğru yönetilememesi...
"SU FİYATLARINI DÜŞÜRECEĞİM" DEMİŞTİ AMA...
5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı, ki İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' demişti
ÖĞRENCİLERE AKBİL ŞOKU!
6 Nisan'da öğrenci akbiline yüzde 40 zam yapıldı bunu da İBB artan enerji fiyatlarına bağladı ama öğrenciler için büyük hayal kırıklığı oldu.
HAVALİMANI ATIŞMASI!
9 Nisan'da Ulaştırma Bakanıyla Atatürk Havalimanı üzerinden atıştı, "Ben belediye başkanı olduğum sürece o havalimanını yıktırmayacağım." diye. Öyle demiş ama bugün Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesine çevrilmesi için davet usulü 6 şirketin davet edildiğini yazmış.
Madem İmamoğlu kendisi siper oldu keşke Karadeniz'e gideceğine bu konuyu gündeme getirseydi de biz Çiğdem Toker'den öğrenmeseydik.
ONGUN'UN SKANDAL TV YAYINI!
Murat Ongun, 11 Nisan'da katıldığı yayında skandal ifadeler kullanmıştı. Mengü o yayını hatırlattı. İstanbul kara teslim olmuşken Ongun o gün yaşananları "Ben 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bileyim." diye savunmuştu.
30 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girdi.
KARADENİZ POZU TARTIŞMASI!
5 Mayıs'ta Nagehan Alçı'nın da bulunduğu Karadeniz turu fotoğrafı ortaya çıktı. Mengü, CHP'ye yakın bir gazetecinin kendisine İmamoğlu tarafından Karadeniz turu sırasında ayrımcılığa uğradıklarını söylediğini de aktardı. Ertuğrul Özkök gibi isimler VİP araçla gezdirilirken kendilerinin İmamoğlu'nun turunu takip etmekte zorlandığını söylediğini de belirtti.
CAN ATAKLI'DAN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR!
Tepkiler katlanarak artınca İmamoğlu zoraki bir özür diledi ama bu da öfkeli CHP'lileri tatmin etmedi. İmamoğlu'na bir tepki ise CHP'ye yakınlığı ile bilinen Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'dan geldi. Ataklı, kişisel Youtube sayfasında İmamoğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ataklı, "Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok." dedi.
Can Ataklı'dan İmamoğlu yorumu "Balon patladı" | Video
CAN ATAKLI'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: YİNE AYNI MANTIK YİNE AYNI KİBİR
Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez hatalar yaptığını, hastalıklı CHP'lilerin bu hatalara çanak tuttuğunu ifade etti. Ataklı, "Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı. Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk de gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim?'. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, 'Tabi kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?' diye. Olacak tabi kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapıyım, haftalık izin yapıyım düşünmezsin. Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı mantık, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, 'Aman dokunmayın...' falan dediler." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'A KAR YAĞDI, YALAN SÖYLEDİ"
Ataklı, eleştirilerinin dozunu giderek artırdı, "İstanbul'da kar yağdı, adam yalan söyledi kardeşim. İBB Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesi, kibir işte nedeni budur." dedi.
"BALON PATLADI"
Karadeniz turu ve sonrasında gelişen süreci eleştiren Ataklı, İmamoğlu balonunun patladığını belirtti. Ataklı şu ifadeleri kullandı:
Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok.İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...