Fazıl Say’ın Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: Destek verdiğim için beni affedin

"BEN DE MAĞDUR EDİLDİM, AF DİLİYORUM"

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın.''

NEVŞİN MENGÜ, İMAMOĞLU'NUN HATALARINI TEK TEK SIRALADI

Öte yandan; CHP'de uzun yıllar siyaset yapan Şahin Mengü'nün muhalif gazeteci kızı Nevşin Mengü ise İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana yaptığı hataları tek tek sıraladı. Mengü yaptığı yayında 'İş Nagehan Alçı kriziyle başladı ve büyüyor' diyerek İmamoğlu'na verdi veriştirdi.