Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu pişmanlığı: "Destek verdiğim için beni affedin" | Video
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi muhalif kesimlerce tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Can Ataklı, 'İmamoğlu balonu patladı' ifadelerini kullanırken, Nevşin Mengü ise yaptığı yayında İmamoğlu'nun saymakla bitmeyen hatalarını tek tek sıraladı. Konuyla ilgili ünlü piyanist Fazıl Say da Instagram hesabından bir video paylaşarak Ekrem İmamoğu'na tepki gösterdi. "Yakınları bile Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ben onu savundum ve mağdur edildim.'' diyen Fazıl Say, büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve İmamoğlu'nu savunduğu için pişman olduğunu dile getirdi.