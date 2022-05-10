Son dakika: Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Bahçeli'nini açıklamaları şöyle:

Muhterem milletvekilleri, öz, kabuk tarafından esir alınırsa maneviyat yerini maddiyat alırsa, dürüstlük, dalavere ile aşağı alınırsa hayatın ve siyasetin olağan akışı tıkanmak ile kalmayacak insan ve toplum huzuru tamamen sarsılacaktır.

Yeri gelince emeğini, malını, canını feda etmekten kaçmayan fedakarlık simgeleri geleceğimize ışık tutmuşlardır. Feragat timsalleri tarihe nam ve iz bırakmışlardır.

Zübükzadelerin kaynakları maalesef hala kurumamıştır. Bu vatana, bu millete canımız bin defa helali hediyedir.

Bozuk ve bulanık zihniyet sahiplerininbizim tarzımızı, tavrımızı anlaması eşyanın tabiatına aykırıdır.

Tanzimat devrinde Batı'yı taklit etmek sureti ile gerilemenin ortadan kalkacağını öne süren kaymak tabaka Osmanlı'nın yıkılışına bilerek ya da bilmeyerek hizmet etmişlerdir.

Bugün ülkemizde asıl sorunlarından birisi değişmeyen kafa yapısıdır. Türkiye'nin egemen devlet vasfına, tarihsel çıkarlarına yabancı devletlerin prizmasından bakanlar düştükleri zilleti göremeyecek kadar körleşmiş ve kaskatı kesilmişlerdir.

Aylardır devam eden Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak sorusuna Zillet İttifakından bir cevap gelmemiştir. Zillet İttifakı'ndakiler birbirlerini zorda bırakmayı, faka bastırmayı meslek edinmişlerdir.

Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı her seferinde karşı duruş ile kırılmaktadır. İBB Başkanı'nın Karadeniz turunda belediye bütçesi ile dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı yeniden kızıtırmıştır. Bu belediye başkanının hangi siyasi sorumluluğunu üstlendiğini merak ediyoruz. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Bayram gününde Karadeniz'de ne aramıştır? İstanbul'u yüz üstü bırakması hangi ahlaka sığmıştır? Şehrini bırakarak vızır vızır gezmesi hangi akla hizmettir?

Bizim tespitimiz nettir, İstanbul İstanbul olalı böylesi bir zillet ve hezimet ne görmüş ne yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İradesi de ipoteklidir. İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbuk kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Bu kara leke parti yönetimi ve belediye başkanının alnına kazınmıştır.

Seçimler 2023 haziran ayında zamanında yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da açık ara farkla yeniden seçilecektir.

2023'te tarih tekerrür edecek, müstevliler ve taşeronları kaybedecek. Kazanan Türk vatanı, Türk Milleti, Cumhur İttifakı ve MHP olacaktır.

Türkiye'de bulunan yabancılarla ilgili duygusal yönü ağırlıklı, provokasyon dozajı yüksek kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar, çarpıtılmış videolar ve fotoğraflar sosyal medya kanalı ile servis edilmiştir. Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara açık bir yanı haline gelmiştir. Önü arkası hesaplanmadan atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahrip ve tahriş edecek her şey doğrudan uçuruma gidecektir. Bir tezgah artan ölçüde sahnelenmektedir.

Elbette Türkiye yol geçen hanı ve sığınmacı kampı değildir. Demografik özellikler, sosyal doku ve kültürel müktesabat korunmalıdır. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan bırakmak konusunda görevliyiz.

Misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak anlamına gelmemelidir, gelmemelidir. Bugün misafirimiz olanlar yarın komşumuz olacaklardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye'nin göçe karşı alacağı önlemler, milli siyaset planlaması ile gerçekçi bir boyut kazanmalıdır.

Toplumsal tansiyonu yükseltmek için pusuda bekleyen sorumsuz ve hastlaıklı zihniyetin yaygınlaştığı malumunuzdur. Türkiye aleyhtarı ajanlar cirit atmaktadır. Sığınmacı sayısını bazıları 8 milyon ve 10 milyon ifade ediyor. Bunlar temelsizdir. Devletin verileri ortadadır. Ülkemizde 5 milyon 500 bin yabancı bulunmaktadır. 4 milyon 82 bin sığınmacı vardı. Geçici statüdeki Suriyeli sayısı da 3 milyon 792 bindir. Ülkemizde 1 milyon 417 bin yabancının ikamet izni vardır. Bunların 300 bini uluslararası koruma kapsamındadır. Sığınmacılar mülteci değildir. Göçmenler de sığınmacı değildir. Kavramların hukuki niteliği sağlanmalıdır. Türkiye'nin ağırladığı Suriyeliler gönüllü ve onurlu şekilde evlerine gönderilmesi en önemli konudur. İç çatışma ortamı geçer geçmez, kaos ortamı biter bitmez evlerine dönüşleri el birliği ile, hepsinin rızası ile hayata geçirilmelidir.Bu kapsamda hükümetin izleyeceği her poli,tikayı destekleyeceğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Türkiye Barış Pınarı, Zeytindalı bölgelerinde güvenliği sağlamıştır.

Hiçbir sığınmacıyı, hiçbir masumu elinde hançer ile bekleyen zalimlere teslim edemeyiz! Geçici koruma statüsü altında bulunan kardeşlerimizi kavganın içine çekmeye çalışan, tahrik eden kim var ise Türkiye'nin hasmıdır. Bunlar görevli provokatörlerdir.

Türk Milleti kapısını ve gönlünü açtığı hiçbir mazluma sırtını dönmemiştir, bundan sonra da dönmeyecektir. Yabancı düşmanlığı ile siyaset yaptığını zannedenler Türk Milletinin soylu duruşunu bilmeyen gafillerdir.

