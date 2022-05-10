Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli'den mülteci provokasyonuna sert tepki: "Sığınmacıları cellata teslim edemeyiz" | Video
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den mülteci provokasyonuna sert tepki:

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den mülteci provokasyonuna sert tepki: "Sığınmacıları cellata teslim edemeyiz" | Video

10.05.2022 | 11:56

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MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisinin Grup Toplantısı'nda mülteci provokasyonuna sert tepki gösterdi. "Sığınmacı sorunu, Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır ancak bu çarpıcı gerçek, ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak anlamına gelmemelidir. Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaktır. Komşu komşunun külüne de muhtaçtır. Birkaç münferit asayişsizliği teşhir için pusuda bekleyen hastalıklı zihniyetlerin yaygınlaştığı malumlarınızdır. Devletin kayıtları ortadadır, bizi bağlayan da bu verilerdir. Türkiye genelinde sığınmacı sayısı 4 milyon 82 bin 693'tür. Geçici koruma statülü Suriyeli sayısı da 3 milyon 762 bin 686'dır. Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemeli, yakalananlar hemen ülkelerine gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez, ülkelerine dönüşleri el birliğiyle, insan haklarına muvaffık şekilde, hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir. Suriye Devlet Başkanı'nın ilan ettiği genel af kararı mühim ve geri dönüşleri kolaylaştırıcı bir gelişmedir. Hükümetin uygulayacağı her politikayı destekleyeceğimiz bilinmelidir. Hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi vahşete ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır." açıklamalarında bulundu.

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