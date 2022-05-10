Video Haber MHP Lideri Devlet Bahçeli İBB Başkanı İmamoğlu’na ateş püskürdü: "Vız gelip tırıs gidecek olan sensin" | Video
MHP Lideri Devlet Bahçeli İBB Başkanı İmamoğlu’na ateş püskürdü:

MHP Lideri Devlet Bahçeli İBB Başkanı İmamoğlu’na ateş püskürdü: "Vız gelip tırıs gidecek olan sensin" | Video

10.05.2022 | 12:09

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MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisinin Grup Toplantısı'nda İBB Başkanı İmamoğlu’na ateş püskürdü. "CHP'de hayır yoktur, umut yoktur. Çünkü CHP yönetiminin ismi tedavüle sokulan aday adaylarının itibarı, iradesi, inandırıcılığı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı her seferinde yeni bir karşı duruşla kırılmaktadır. İBB Başkanı'nın Karadeniz turuna çıkıp, belediye bütçesiyle mitingler düzenlemesi 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Bizim anlayamadığımız can alıcı husus, belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Hangi gizli ve siyasi gündemlerin peşinden sürükleniyor. İstanbul'un şehremini bayram gününde Karadeniz'de ne aramıştır? Bir belediye başkanının şehrini terk edip siyasi hesaplar içine girmesi, hangi amaca hizmettir? Bu şahıs cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna 'Bu sadece siyasetin işi değil, milletin işidir' cevabını vererek genel başkanı ile açık çatışmaya girmekten herhangi bir sakınca görmemiştir. İBB Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet, hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur." açıklamalarında bulundu.

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