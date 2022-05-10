Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "CHP'de hayır yoktur. Adayları belli değildir. Sandıktan çıkacak olan Cumhur İttifakı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz turuna tepki gösteren Bahçeli, "Hangi şehrin siyasi sorumluluğunu üstleniyor" şeklinde konuştu..